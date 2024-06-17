Мюнхен, Германия, 17 июня, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить фанатам проносить флаг России на стадион во время первого матча Украины на чемпионате Европы по футболу 2024. Об этом рассказало международное агентство Associated Press.

Владимир Песня/РИА Новости

По данным агентства, Украинская ассоциация футбола (УАФ) убедила УЕФА в том, что появление российских флагов во время матчей Украины на чемпионате может привести к напряжённости и конфликтам. Из-за этого сотрудники службы безопасности попытаются перехватить и убрать российские флаги в случае появления их на мюнхенском стадионе, где Украина играет с Румынией в понедельник днем на групповом этапе Евро-2024.

Как сообщило агентство, несмотря на отстранение УЕФА российских команд от участия в международных соревнованиях, болельщиков с флагами России не раз замечали на матчах. Никаких запретов по поводу его проноса на мероприятия ранее не было.

Ранее ИА Регнум сообщало, что конфликты во время проведения Евро-2024 уже были. Так 16 июня перед матчем Евро-2024 в Гамбурге мужчина с киркой напал на болельщиков и полицейских. Правонарушение попало на видео, во время просмотра которого видно, что он угрожал правоохранителям и пытался перебраться через установленное ограждение.

В тот же день фанаты сборной Англии напали на сербских болельщиков перед матчем Евро-2024. Они начали кидать бутылки и тяжёлые предметы в сербов. Из-за этого произошла потасовка, в результате которой британцы сбежали с места происшествия.