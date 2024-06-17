Миргород, Украина, 17 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. ВС России нанесли ракетный удар по району Миргорода в Полтавской области, где находится авиабаза ВСУ. Об этом сообщает 17 июня Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Global Look Press

О нанесённом ударе и поражении некого объекта проинформировали воздушные силы ВСУ. Минобороны России пока не сообщало об ударах по украинским военным объектам в Полтавской области.

«В некоторых частях города исчез свет», — говорится в сообщении.

Миргород служит для ВСУ аэродромом подскока, отмечал канал. Военная авиация использует такие базы для кратковременной стоянки, пополнения боекомплекта, дозаправки и оперативного обслуживания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 июня в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что в Полтаве были слышны взрывы. Несколько взрывовпрогремели в Миргороде 16 июня.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.