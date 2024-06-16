Миргород, Украина, 16 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В городе Миргороде, который находится в Полтавской области, прогремело несколько взрывов. Об этом 16 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Миргороде», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится. Ранее на территории Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно заявляли, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, вечером 15 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве. На тот момент в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день стало известно, что несколько взрывов прогремели в Миргороде на фоне объявленной на территории региона воздушной тревоги. Перед этим в минэнергетики Украины заявили о взрыве на одной из высоковольтных подстанций, в результате которого произошёл сбой в движении поездов на востоке страны.

В ночь на 15 июня на всей контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Сигналы тревоги во всех регионах прозвучали в 02:14 мск.