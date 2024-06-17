Чехия, 17 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Девять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов на полигоне в Либаве на востоке Чехии, сообщил 17 июня интернет-портал lidovky. cz.

Jan Woitas/Global Look Press

Восьмерых пострадавших доставили в госпитали, рассказал изданию представитель больницы города Оломоуц (полигон находится вблизи этого населённого пункта) Адам Фритшер.

«Четверых доставят к нам, еще четверых отправят в военный госпиталь, одному оказали помощь на месте», — отметил Фритшер.

Состояние пострадавших не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, о взрыве на полигоне в Либаве ранее сообщила пресс-служба чешской армии. Там заявили о «серьёзном происшествии в учебном пространстве» полигона и сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие.

На место происшествия вылетел вертолёт спасательной службы. Дело расследует военная полиция Чехии.

Представитель службы спасения Оломоуцкого края ранее заявил журналистам, что не может дать подробную информацию о происшествии, так как оно касается военного объекта.

В апреле 2024 года минобороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после гибели пяти военнослужащих. В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений, в конце того же месяца на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека, а в апреле стало известно о гибели испанского солдата в результате несчастного случая во время тактических учений НАТО с боевой стрельбой.