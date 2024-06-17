Прага, 17 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. На полигоне на востоке Чехии произошёл взрыв боеприпасов, сообщила 17 июня пресс-служба чешской армии в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы занимаемся серьёзным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва есть раненые. На место вылетел вертолёт спасательной службы, ЧП расследует военная полиция.

Как передавало ИА Регнум, министерство обороны Польши в апреле приостановило все военные учения на территории республики после гибели пяти военнослужащих.

Так, в начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. 25 марта на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека. В апреле стало известно о гибели испанского солдата в результате несчастного случая, который произошёл во время тактических учений НАТО Saber Strike в Польше с боевой стрельбой.