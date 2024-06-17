Москва, 17 июня, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Информации о ведущихся по ситуации с задержанным в России американским журналистом Эваном Гершковичем контактах не будет, эти процессы должны проходить в тишине. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press Эван Гершкович

Представитель Кремля напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что «такие контакты есть».

«Они идут и должны дальше вестись в полной тишине информационной. Никаких анонсов представлено быть не может», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге в тот момент, когда он пытался получить секретную информацию. По решению Лефортовского суда Москвы журналиста из США отправили под арест. Суд неоднократно продлевал ему срок содержания под стражей, последний раз — до 30 июня. Гершковичу предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ о шпионаже.

В начале февраля в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин заявил, что Гершкович может быть освобождён «при встречном движении» со стороны спецслужб США. При этом он отметил, что на счету Москвы множество жестов доброй воли, и их лимиты, вероятно, исчерпаны. Американец не просто работал журналистом, он получал секретную информацию на конспиративной основе, подчеркнул глава государства.