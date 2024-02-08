Москва, 9 февраля, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Россия пошла на такое количество жестов доброй воли, что, по-видимому, исчерпала все лимиты для таких действий, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на сайте телеведущего.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович

Так глава государства ответил на вопрос о возможности освобождения корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в РФ под арестом.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что Россия всё же допускает, что может пойти на подобный шаг в случае аналогичного жеста со стороны США. Он отметил российские и американские спецслужбы обсуждают вопрос освобождения Гершковича.

Он подчеркнул, что эта тема не находится под запретом, однако существуют определенные условия.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Лефортовский суд в Москве продлил до 30 марта срок содержания под стражей Эвану Гершковичу. Его обвиняют в шпионаже.

По версии ФСБ РФ, Гершкович собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США (ст. 276 УК РФ).