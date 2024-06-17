Москва, 17 июня, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 июня совершит рабочую поездку в Якутск и ознакомится с достижениями креативной и IT-отраслей региона, сообщила пресс-служба Кремля.

Вадим Скрябин/ТАСС

Также в ходе поездки будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока, в частности, программы «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьёв-Амурский 2030», отметила пресс-служба.

Кроме того, глава государства пообщается с деятелями культуры, учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В. А. Босикова и проведёт рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, добавили в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане и Якутске. Он отметил, что у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность. В качестве первоочередных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.

12 марта на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», обращаясь к мэру Якутска Евгению Григорьеву, победителю конкурса 2019 года, Путин сказал, что в ближайшее время обязательно приедет в этот город, «как договорились».

14 марта президент обсудил с Айсеном Николаевым основные направления социально-экономического развития региона. В начале встречи Путин предложил Николаеву определить наиболее важные направления развития, чтобы сотрудники федеральных ведомств могли подготовиться к обсуждению.