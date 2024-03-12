Москва, 12 марта, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил 12 марта на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», что в ближайшее время посетит Якутию.

Вадим Скрябин/ТАСС

«Как и договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. В ближайшие несколько дней — в ближайшее время у вас буду», — обратился Путин к мэру Якутска Евгению Григорьеву, победителю конкурса «Лидеры России» 2019 года.

Глава государства рассказал, что договорился побеседовать с руководителем Якутии по плану развития республики.

«Обсудим, наметим основные точки», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, также на встрече глава государства рассказал, что регулярно встречается с главами новых регионов. Он уточнил, что эти встречи проходят в рабочем формате, без прессы.

Ранее Владимир Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льёт бесконечно». Президент добавил, что его жизнь насыщена бесконечным потоком событий и дел и порой он ощущает себя в постоянном потоке событий.

Президент поделился, что даже когда остаётся с близкими, старается делать вид, что «всё нормально, мы отдыхаем».