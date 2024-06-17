Одесса, Украина, 17 июня, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Реакция из-за скандала с использованием русского языка на бизнес-тренинге в Одессе будет жесткой, заявил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).

Pavlo Bahmut/Global Look Press Тарас Креминь

«Одесский языковой скандал — это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы. Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины», — написал он.

Языковой скандал произошёл 16 июня во время проведения бизнес-тренинга в Одессе. На нём несколько участников мероприятия стали перебивать одного из выступающих, который говорил на русском языке. Они требовали, чтобы он перешёл на украинский язык. Другие участники мероприятия встали на его сторону и заставили перебивавших покинуть зал.

Креминь добавил, что инициаторы мероприятия нарушили несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса. По его словам, местные власти также должны отреагировать на скандал. Якобы им необходимо создавать соответствующие условия и действовать в случае подобных нарушений.

В январе Креминь представил данные, согласно которым в 2023 году на Украине приняли на 30% более обращений (3692 заявки) о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В 2022 году таких заявок было 2846.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила языковому омбудсмену Украины, что использование русского языка активизировалось в ВСУ, особенно после провала так называемого контрнаступления киевских войск. Она задались вопросом, что в таком случае предпримет Креминь, когда доберётся до украинских военных.

В середине марта Креминь написал, что многие детские сады на Украине сохранили русские слова в названии. Это обстоятельство вызвало у него возмущение. В начале мая омбудсмен призвал перейти от «оборонительной» к «наступательной» украинизации.