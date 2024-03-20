Киев, 20 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Многие детские сады на Украине сохранили русские слова в названии, заявил 20 марта в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Поступили многочисленные жалобы на названия дошкольных учреждений, которые являются русскоязычными, не соответствующими нормам государственного языка, а некоторые — просто здравый смысл», — возмутился омбудсмен.

Креминь сообщил, что его служба провела выборочную экспертизу названий детских садов. Среди них выявили такие наименования, как «Ивушка», «Ладоньки», «Карандашкино», «Солнышко», «Кузнечик», «Василёк», «Тополёк», «Зоренька», «Черёмушки», «Рома+Машка» и другие.

Также в ходе проверки выявили детсады Britanika kids, Speak English, Greenrice kids. Омбудсмен не уточнил, считает ли он недопустимыми названия на английском языке.

На Украине продолжают попытки искоренить всё, что связано с Россией. В Харькове книжный магазин объявил, что предоставит скидку покупателям, которые сдадут на макулатуру книги на русском языке. В феврале фасад торговой точки облили краской. Главарь националистического подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Константин Немичев назвал сделавших это коллаборационистами и пригрозил расправой.

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в январе возмутилась тем, что часто слышит русскую речь во Львове. По её мнению, не может быть украинцев, говорящих на русском языке.