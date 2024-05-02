Киев, 2 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь уверен в необходимости перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Его заявление 2 мая опубликовали на сайте офиса чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«По словам уполномоченного Украины по защите государственного языка, нужен переход от ласковой (оборонительной) к наступательной украинизации страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что языковой омбудсмен заявил об этом во время выступления на международной конференции «Языки и культура во время войны».

Креминь добавил, что в такой «наступательной украинизации» предусмотрят дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка. При этом языковой омбудсмен не уточнил, каким образом это планируется сделать.

Как сообщило ИА Регнум, 1 мая из отчёта Креминя стало известно, что на контролируемой киевским режимом территории остались только три школы, в которых изучают русский язык. Отмечалось, что за два последних года количество изучающих русский язык детей на этой территории сократилось более чем в 500 раз.

Креминь 20 марта возмутился, что на контролируемой Киевом территории всё ещё много детских садов с русскими словами в названии. По его словам, служба омбудсмена выявила такие названия, как «Ивушка», «Ладоньки», «Карандашкино», «Солнышко» и др., на которые, по утверждению языкового омбудсмена, жалуются некоторые жители.

Заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, как её преследовала СБУ за занятия, посвящённые русскому языку и культуре в период, когда регион ещё находился под контролем киевского режима. Женщине, которую обвинили в госизмене, в числе прочего пришлось полтора месяца просидеть в одиночной камере.