Ростов-на-Дону, 17 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону во время обыска после захвата заложников силовики изъяли несколько запрещённых предметов, сообщили 17 июня в правоохранительных органах региона.

Эрик Романенко/ТАСС

«Был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, бытовые предметы», — сообщает РЕН ТВ.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать.

Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

К ростовскому СИЗО подъехали сотрудники ОМОНа. Вскоре пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, никто из заложников не пострадал.