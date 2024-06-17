Днепропетровск, Украина, 17 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по расположению и военной технике украинской армии в Днепропетровской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает 17 июня «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, вечером 16 июня поражено место расположения украинских военных в пригороде Марганца. Целью был дом на берегу Днепра, который бойцы ВСУ заняли «без разрешения владельцев».

В Покровске, добавил Лебедев, ВСУ заняли «все дома». Там удар пришёлся по хозяйственному строению, где стоял военный пикап с турелью и крупнокалиберным пулемётом.

16 июня воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Минобороны России пока не сообщало об ударах по объектам ВСУ в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня подполье информировало об ударе российских военных по расположению ВСУ в частных домах возле села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В городе Гуляйполе поражены ангар и артиллерийская установка ВСУ.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.