Москва, 15 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по расположению украинских войск в частных домах возле населённого пункта Малиновка на временно контролируемой Киевом части Запорожской области. Об этом 15 июня сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по инфраструктуре Украины

По его словам, которые привела «Газета.Ru», российские военные нанесли ракетный удар по инженерным сооружениям украинской армии у Малиновки, а артиллерия и беспилотники нанесли качественный удар по покинутым владельцами частным домам, в которых находились бойцы ВСУ.

Координатор отметил, что в результате не менее семи бойцов украинских войск получили ранения, а количество погибших при ударе уточняется.

Лебедев добавил, что российская артиллерия также пресекла попытку выхода из села Чаривное диверсионно-разведывательной группы ВСУ, в составе которой было 11 бойцов.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 июня Лебедев рассказал, что армия России нанесла авиационный ракетный удар по ангару и артиллерийской установке ВСУ в городе Гуляйполе на оккупированной украинской армией части Запорожской области. Он уточнил, что также беспилотники ударили по закрытой территории возле газораспределительной станции в юго-восточной части города.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил об ударе ВС России по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Эксперт рассказал, что также украинские войска пытались на купянском направлении провести контратаку на участке фронта шириной более 30 км.

В Минобороны 15 июня сообщили об ударе экипажей Су-25 ВКС России по опорному пункту ВСУ. Российские лётчики использовали для этого неуправляемые авиационные ракеты.