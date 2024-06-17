Москва, 17 июня, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Руководство США понимает, что запрет на поставки урана из России нереалистичен. Об этом глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью «Известиям», опубликованном 17 июня.

Донат Сорокин/ТАСС

Он прокомментировал закон, запрещающий импорт российского урана, который американский президент Джо Байден подписал 13 мая. По словам Гросси, Вашингтон вправе принимать такого рода решения в попытке укрепить и стимулировать местное производство.

«Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают нереалистичность этих мер в нынешних условиях рынка», — сказал глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что запрет не сразу отразится на мировом рынке урана. Он подтвердил, что речь идёт о санкциях, которые используются в качестве инструмента давления.

Он заявил, что Россия занимает значительное место в международной цепочке поставок. Российский уран важен не только для США, но и для Европы, где много водо-водяных реакторов. В странах Восточной Европы доля использования ядерной энергии составляет 30–40%, российское топливо и услуги необходимы для исправной работы реакторов.

Как сообщало ИА Регнум, подписанный Байденом закон запрещает импорт необлучённого низкообогащённого урана, произведённого в России или российским предприятием. Он вступит в силу через 90 дней после подписания и будет действовать до 2040 года. До января 2028 года минэнерго США вправе выдавать разрешения на импорт российского урана при отсутствии иных источников поставок. Согласно данным этого ведомства, на долю России — основного импортёра — приходится около 25% необходимого стране урана.