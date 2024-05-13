Вашингтон, 14 мая, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал принятый верхней палатой конгресса законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 13 мая на официальном сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H. R. 1042 «Закон о запрете импорта российского урана», который запрещает импорт необлучённого низкообогащённого урана, произведённого в Российской Федерации или российским предприятием», — говорится в постановлении.

Законопроект о запрете на импорт российского урана Сенат США принял в ходе заседания 30 апреля. Законодатели одобрили инициативу единогласно.

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания президентом. При этом до января 2028 году допускается выдача министерство энергетики США разрешений на импорт урана из РФ в случае отсутствия иных источников поставок. Ограничение будет действовать до 2040 года.

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с агитационной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива, обеспечивающего около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делает Россию главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.

В российской госкорпорации «Росатом» заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также имеет выраженный политический подтекст. Кроме того, инициатива окажет негативное влияние на ситуацию в атомной энергетике не только в Соединённых Штатах, но и в других странах, принимающих подобные нерыночные решения.