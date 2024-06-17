Благовещенск, 17 июня, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Состояние троих из четверых пострадавших в ДТП с пьяным водителем в Благовещенске стабильное, один подросток в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Минздрава Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Состояние четверых пострадавших в ДТП на улице Василенко без отрицательной динамики. Трое — мальчик 14 лет, девушка 19 лет и женщина 32 лет — получают всё необходимое лечение в отделениях травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. 14-летний мальчик находится в реанимации, состояние стабильно тяжёлое», — уточняется в сообщении.

Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 июня вечером в Благовещенске на улице Василенко минивэн на большой скорости сбил людей на тротуаре. В результате трагедии на месте погибли три человека, ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

Водителя автомобиля задержали. Медицинское освидетельствование показало, что водитель минивэна в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Управление Следственного комитета по Амурской области по факту произошедшего возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

15 июня водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Благовещенске, отправили в СИЗО по решению суда.