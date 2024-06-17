Киев, 17 июня, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Жесткая реакция ждёт организаторов бизнес-мероприятия в Одессе, где произошел скандал из-за использования русского языка одним из участников форума. Об этом 16 июня написал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.

Ранее появилась информация, что участницы бизнес-мероприятия в Одессе попытались перебить одного из выступающих, который говорил на русском языке. Они потребовали, чтобы тот перешёл на украинский язык в своей речи. Другие участники собрания вступились за выступавшего и заставили перебивавших покинуть зал, где проводилась встреча.

Кремень назвал историю с скандалом в Одессе классической. Он отметил, что организаторы бизнес-мероприятия, которые допустили использование русского языка нарушили несколько статей языкового закона и уголовного кодекса Украины. Омбудсмен пообещал, что они ответят за свои действия.

«Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — подчеркнул он в своём сообщении в социальных сетях.

Кремень заметил, что местные власти также должны отреагировать на скандал. Уполномоченный по защите госязыка добавил, что им необходимо создавать соответствующие условия и действовать в случае нарушений.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Тарас Кременя представил данные, согласно которым в 2023 году на Украине приняли на 30% больше обращений (3692 заявки) о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По его информации, в 2022 году таких заявок было 2846.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила языковому омбудсмену Укарины, что использование русского языка активизировалось в ВСУ после провала так называемого контрнаступления киевских. Она задались вопросом, что в таком случае предпримет Кремень, когда тот доберётся до украинских военных.