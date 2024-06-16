Швейцария, 16 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александр Стубб, выступая на саммите по Украине в Швейцарии, заявил о «вторжении» России в страну во время Второй мировой войны, сообщила телерадиокомпания Yle.

РИА Новости/Владимир Гальперин

«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны», — сказал глава государства.

Он добавил, что страна лишилась 10% территории, включая те земли, где родились его отец, бабушка и дедушка.

Стубб отметил, что правительство беспокоят 1300 км общей границы с Россией, ведь якобы у Финляндии с ней за всю историю было 30 войн.

Как сообщало ИА Регнум, финские войска в годы Второй мировой войны выполняли поставленную им нацистской Германией задачу по обеспечению блокады Ленинграда с северной стороны. Доктор исторических наук, профессор Владимир Барышников указал, что страна готовилась к войне серьёзно и обстоятельно, сформировав 600-тысячную армию, перед которой ставилась задача победить. В случае разгрома СССР финские власти во главе с Маннергеймом хотели создать «Великую Финляндию», с захватом советских территорий, не предполагавшую наличия в ней славянского населения, отметил историк.

10 июня к 80-й годовщине со дня начала Выборгско-Петрозаводской операции Центральный архив Министерства обороны совместно с Российским военно-историческим обществом впервые опубликовал архивные документы, посвящённые наступлению советских войск в Карелии и на Карельском перешейке. Научный директор РВИО Михаил Мягков подчеркнул, что Ставка Верховного Главнокомандования чётко и недвусмысленно запретила командованию Карельского и Ленинградского фронтов переходить границы 1941 года, так как в СССР не намеревались оккупировать Финляндию, а хотели лишь вывести её из войны.

В апреле 2024 года британское издание Express написало, что небольшой финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от российско-финской границы, начал готовиться к возможному вооружённому конфликту между Россией и НАТО. Недалеко от населённого пункта находится военная база Североатлантического альянса, что делает это место потенциальной горячей точкой.