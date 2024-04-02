Лондон, 2 апреля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Небольшой финский город Ивало, расположенный в Лапландии в нескольких десятках километров от российско-финской границы, начал готовиться к возможному вооружённому конфликту между Россией и НАТО. Об этом сообщило британское издание Express.

Spc. Austin Steinborn/Global Look Press

По мнению авторов материала, Ивало может стать потенциальной «горячей точкой» в случае войны НАТО с Россией, поскольку недалеко от города находится военная база Североатлантического альянса, названная «Арктической Спартой». Кроме того, эта военная база является одной из самых близких к российской границе. Несколько подобных объектов военного назначения находятся в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», приуроченном к 75-летию альянса, заявил о попытках НАТО ослабить Россию, том числе используя «гибридные войны» в качестве инструмента для достижения этой цели. Также он указал на планомерное усиление военного потенциала НАТО вдоль российских границ.

Кроме того, Патрушев обратил внимание на то, что Североатлантический альянс фактически стал стороной конфликта на Украине, поскольку ряд стран НАТО принимают активное участие в организации обстрелов территорий России украинскими войсками. Кроме того, натовские инструкторы обучают украинских военных, иностранных наёмников и диверсантов, подготавливая их к участию в антироссийских операциях.

Как передавало ИА Регнум, о том, что НАТО говорит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией, заявили и в Министерстве иностранных дел РФ. В качестве примера МИД привёл такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, форсированное усиление военного потенциала Польши и стран Прибалтики.