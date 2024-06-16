Москва, 16 июня, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива хирургического Центра имени Н. И. Пирогова. Текст документа опубликован 16 июня на портале официального опубликования правовых актов.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин

Коллектив ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» награждён орденом «За доблестный труд» за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.

Этим же указом президент наградил орденом Александра Невского главврача петербургской горбольницы № 40 Сергея Щербака за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Также медработников из разных городов наградили орденом Пирогова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» и «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью Луки Крымского.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Путин подписал указ о награждении коллектива станции скорой помощи Белгородской области орденом Пирогова — за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях.

В Кремле 30 мая прошла церемония награждения государственными наградами. Звание «Герой России» присвоили Ибрагимпаше Садыкову — ветерану Великой Отечественной войны и бортинженеру Анне Кикиной, работавшей на МКС. Многодетная мать из Тверской области Ольга Верпаковская получила звание «Мать героиня». В общей сложности орденами, знаками отличия и почётными званиями президент наградил более 30 выдающихся граждан России.