Тель-Авив, Израиль, 12 мая, 2024, 00:51 — ИА Регнум. В Тель-Авиве 11 мая правоохранители применили конные отряды и водомёты против участников антиправительственного шествия. Митинг ранее был согласован с полицией.

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После окончания акции протеста сотни демонстрантов ринулись в сторону центрального шоссе города, планируя заблокировать движение. В итоге конная полиция заблокировала толпу. Некоторые активисты смогли прорваться через заграждения. Тогда против митингующих применили водомёт.

Также демонстрация сопровождалась столкновениями с полицией, несколько человек задержали.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля в центре Тель-Авива на митинг собрались несколько тысяч участников. Люди требовали проведения в Израиле досрочных выборов и заключения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Силовики выставили заграждения, чтобы не допустить беспорядков и блокировку дорог. У места проведения митинга разместили автомобили с водомётными установками.

В конце марта полиция Израиля арестовала 16 участников антиправительственной акции в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка. Также правоохранители выписали демонстрантам девять штрафов по 1 тыс. шекелей за блокирование движения транспорта в городе.