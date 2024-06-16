На Украине возмутились фотографией с Зеленским в Швейцарии из-за Ермака
Киев, 16 июня, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев выразил возмущение общим фото участников конференции в Швейцарии из-за присутствия на нём главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
«Подскажите мне, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, согласно протоколу, должны присутствовать только первые лица», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В связи с этим депутат задался вопросом, не действует ли на Украине дуумвират — система управления государством, возглавляемая двумя равноправными лицами.
На опубликованной агентством Reuters общей фотографии участников саммита Андрей Ермак и глава киевского режима Владимир Зеленский стоят в первом ряду, по обе стороны от президента Швейцарии Виолы Амхерд.
Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The Washington Post выразило опасение, что Зеленский превратил своего советника Ермака в одного из самых влиятельных чиновников. По данным журналистов, Ермак, стремясь консолидировать власть, руководил чистками среди высших должностных лиц, узурпировал демократические процессы и добивался личного контроля над всеми решениями в военной сфере. Другие западные СМИ, особенно на фоне истечения сроков полномочий Зеленского, и вовсе называли Ермака фактически главой государства.
Позднее издание Times со ссылкой на источники сообщило, что Андрей Ермак, опасаясь конкуренции, организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооружёнными силами Украины.