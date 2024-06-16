Киев, 16 июня, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев выразил возмущение общим фото участников конференции в Швейцарии из-за присутствия на нём главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

ИА Регнум Ермак, Зеленский

«Подскажите мне, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, согласно протоколу, должны присутствовать только первые лица», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В связи с этим депутат задался вопросом, не действует ли на Украине дуумвират — система управления государством, возглавляемая двумя равноправными лицами.

На опубликованной агентством Reuters общей фотографии участников саммита Андрей Ермак и глава киевского режима Владимир Зеленский стоят в первом ряду, по обе стороны от президента Швейцарии Виолы Амхерд.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The Washington Post выразило опасение, что Зеленский превратил своего советника Ермака в одного из самых влиятельных чиновников. По данным журналистов, Ермак, стремясь консолидировать власть, руководил чистками среди высших должностных лиц, узурпировал демократические процессы и добивался личного контроля над всеми решениями в военной сфере. Другие западные СМИ, особенно на фоне истечения сроков полномочий Зеленского, и вовсе называли Ермака фактически главой государства.

Позднее издание Times со ссылкой на источники сообщило, что Андрей Ермак, опасаясь конкуренции, организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооружёнными силами Украины.