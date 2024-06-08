Лондон, 8 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ организовал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет Times со ссылкой на военных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Военные чиновники тем временем обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он… организовал увольнение (Залужного) с поста главнокомандующего ВСУ в феврале», — пишет издание.

По словам военных чиновников, Ермак считал Залужного своим конкурентом.

Кроме того, главу офиса также обвиняют в увольнении Александра Кубракова с поста министра инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава киевского режима уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Зеленский объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По его словам, экс-главнокомандующий ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу.

9 мая на сайте офиса Зеленского разместили указ об увольнении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Уточнялось, что его отправили в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.