Пашинян предложил расследовать нарушения прекращения огня совместно с Баку
Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений прекращения огня
Ереван, 15 июня, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Еревану и Баку необходимо сформировать двусторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе. Об этом 15 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со своими однопартийцами в Сюникской области.
По его словам, для понимания реальной ситуации было бы неплохой идеей сформировать двухсторонний механизм, который позволил бы расследовать нарушения режима прекращения огня на границе.
«Я готов с таким предложением выступить. Будем считать, что я это сделал», — сказал Пашинян.
Как передавало ИА Регнум, 15 мая комиссии Азербайджана и Армении в рамках девятой встречи по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности согласовали протокол-описание ряда отрезков линии границы. Речь шла о делимитации границы между населёнными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана, а именно между сёлами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
24 мая государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села на границе с Арменией — Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района. Это произошло после работ по делимитации пограничной линии протяженностью 12,7 км.