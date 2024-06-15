Ереван, 15 июня, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Еревану и Баку необходимо сформировать двусторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе. Об этом 15 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со своими однопартийцами в Сюникской области.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

По его словам, для понимания реальной ситуации было бы неплохой идеей сформировать двухсторонний механизм, который позволил бы расследовать нарушения режима прекращения огня на границе.

«Я готов с таким предложением выступить. Будем считать, что я это сделал», — сказал Пашинян.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая комиссии Азербайджана и Армении в рамках девятой встречи по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности согласовали протокол-описание ряда отрезков линии границы. Речь шла о делимитации границы между населёнными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана, а именно между сёлами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

24 мая государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села на границе с Арменией — Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района. Это произошло после работ по делимитации пограничной линии протяженностью 12,7 км.