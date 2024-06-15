Берлин, 15 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль 15 июня вышел на поле в матче первого тура группового этапа Евро-2024 в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», став самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

TASS/AP Photo/Manu Fernandez

В день игры Ямалю исполнилось 16 лет и 338 дней. Сборная Испании выступает против Хорватии. Игра началась в 19:00 мск.

Ямаль ранее стал самым молодым автором гола в истории испанской сборной (16 лет и 57 дней), самым юным участником чемпионата Испании (16 лет и 62 дня), а также самым молодым автором гола в рамках национального чемпионата. Он выступает за «Барселону», где играет на месте полузащитника.

Как сообщало ИА Регнум, до этого самым молодым участником европейских чемпионатов был футболист польской сборной Кацпер Козловский. Он дебютировал на Евро-2020 в возрасте 17 лет 246 дней.

ФИФА и УЕФА 1 марта 2022 года заявили, что отстранили от соревнований под их эгидой сборную России, лишив её в том числе возможности попасть на ЧЕ-2024. Также отстранены от соревнований российские футбольные клубы.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что международные спортивные организации, деградируют из-за политизации спорта и коммерциализации. Это делает неизбежным создание параллельных спортивных структур, добавил он.