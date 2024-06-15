Швейцария, 15 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Жители города Штанс, находящегося по соседству с Бюргенштоком, где 15 июня открылась инициированная киевским режимом конференция по Украине без участия России, рассказали о дороговизне курорта.

ТАСС/EPA/URS FLUEELER

Житель Штанса Стефан и его сын рассказали, что часто бывают в Бюргенштоке, где можно полюбоваться видами. Однако останавливаться в местных отелях они себе позволить не могут.

«Кофе там стоит семь франков, зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов», — процитировало швейцарца агентство Sputnik.

Как сообщил другой швейцарец, 60-летний выходец из Португалии Жозе, Бюргеншток — курорт не для простых людей. Он рассказал, что работал там поваром в 80-х годах и встречал на курорте множество богачей и звёзд, многие приезжали из США.

«Местные не приезжают, это слишком дорого. Даже я после всех этих лет больше не возвращаюсь туда», — сообщил Жозе.

Владелец курортного комплекса Бюргеншток — катарская государственная группа Qatar Investment Authority. Три отеля расположены на берегу Люцернского озера в 30 минутах езды от Люцерна. Также в курортный комплекс входят оздоровительные центры и несколько ресторанов.

Саммит по Украине будет стоить налогоплательщикам Швейцарии более $16 млн. Власти Швейцарии выбрали Бюргеншток как площадку для саммита из-за его расположения — оптимально с точки зрения обеспечения безопасности гостей.

Как сообщало ИА Регнум, саммит по Украине в Бюргенштоке завершится 16 июня. Многие приглашённые лидеры стран отказались участвовать в нём. Так, на мероприятие не приехал президент США Джо Байден.

Ряд стран отправили на конференцию своих представителей. Китай отказался от участия в саммите даже в составе делегации, подчеркнув, что мероприятие продвигает одностороннюю повестку.

Комментируя начало конференции по Украине в Швейцарии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вряд ли она будет продуктивной.

Путин накануне, 14 июня, назвал условия, на которых Москва согласится на переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Для этого Киев должен вывести войска с территории новых регионов России, отказаться от планов войти в НАТО, а Запад — отменить антироссийские санкции.