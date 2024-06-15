Москва, 15 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В начале будущей недели в Москву вернутся грозовые дожди, из-за которых в столице может выпасть до 30 миллиметров осадков. Об этом 15 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

РИА Новости/Павел Бедняков

По словам синоптика, активный циклон с Чёрного моря, который ранее уже вылил на Крым до двух третей месячной нормы осадков, в ближайшие дни продолжит движение в северном направлении и в начале новой недели вернёт в Москву и Подмосковье грозовые дожди.

«В середине понедельника он выйдет своим центром на запад Центрального округа. В такой ситуации дожди в регионе пройдут уже ночью, а днём, с прогревом и ростом конвекции, они примут характер ливней и будут сопровождаться грозами», — написал он.

Леус уточнил, что 18 июня циклон сдвинется на северо-восток, однако всё равно будет поливать Москву и окрестности грозовыми дождями.

«По нашим расчётам, за первые два дня новой недели «черноморец» может вылить на столицу до 10–15 миллиметров осадков, а местами количество дождей составит 20–30 миллиметров, что составляет около трети от июньской нормы», — отметил синоптик.

Он добавил, что в начале недели в столице будет по-летнему тёпло: от +23 до +26 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Леус написал, что июнь 2024 года в Москве уже стал одним из самых дождливых месяцев в XXI веке. По его словам, за первые 11 дней в столице выпало 94 миллиметра осадков, или 122% от месячной нормы.

В Гидрометцентре 13 июня сообщили, что в ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается тёплая и солнечная погода. По данным синоптиков, температура воздуха 15–16 июня в Москве составит +25… + 27 градусов, а по области — +22… +27 градусов.