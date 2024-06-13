Москва, 13 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В ближайшие выходные в Москве и области ожидается тёплая и солнечная погода, сообщил 13 июня Гидрометцентр.

Владимир Вяткин/РИА Новости

По его данным, в выходные 15–16 июня воздух в Москве прогреется до 25–27°C, по области ожидается 22–27°C.

Днём в Подмосковье может пройти небольшой кратковременный дождь. Ночью преимущественно без осадков. В столице в ночное время суток столбик термометра опустится до 12–14°C, а в области до 9–14°C.

Синоптики пообещали, что в понедельник, 17 июня, будет облачно с прояснениями. Днём температура воздуха достигнет 22–27°C. Во вторник, 18 июня, столбик термометра днём не превысит 25°C, ветер северо-восточный, северный 5–10 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 12 июня сообщил, что июнь в Москве стал одним из самых дождливых месяцев в XXI веке. Он добавил, что в столице в начале июня выпало 94 мм осадков или 122% от месячной нормы.

В первую неделю июня в столице выпал 91% от месячной нормы осадков. В то же время средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса.