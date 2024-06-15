Лондон, 15 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Командование британской армии откладывает закупку в Китае новых кокард для воинских головных уборов, опасаясь, что в них будут встроенные шпионские устройства, сообщила 15 июня газета Financial Times.

Nimalan Tharmalingam Солдат британской армии

По информации издания, контракт на производство кокард выиграла в 2022 году зарегистрированная в Йоркшире компания Wyedean Weaving. Но выяснилось, что она перенесла часть производства в Китай. После этого армейское командование отложило исполнение контракта до удовлетворения всех условий безопасности.

«Существуют опасения по поводу того, что в кокарды могут быть встроены устройства для слежения или GPS-передатчики», — заявил газете представитель британской армии.

Он добавил, что введение новых кокард из-за этого откладывается, так как на территории Великобритании не нашли возможности изготовить их так же быстро и дёшево.

Представители Wyedean Weaving заявили изданию, что более 60 лет изготавливают детали формы для силовых структур Великобритании и Канады. Ранее их сотрудничество с Китаем, длящееся 15 лет, не вызывало опасений.

Издание NL Times 10 июня сообщило, что власти Амстердама решили отказаться от применения камер видеонаблюдения, произведённых в Китае, из-за опасений в шпионаже. Уже установленные в городе камеры будут заменять. По прогнозам, на это уйдёт около пяти лет.

Газета The Telegraph в августе 2023 года сообщила, что британские власти назвали произведённые в Китае электромобили продуктами высокого риска для Великобритании из-за возможной слежки. Есть опасения, что через китайские автомобили собирают различные данные во время их использования.