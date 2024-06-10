Амстердам, 11 июня, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Власти нидерландской столицы Амстердама решили отказаться от использования камер видеонаблюдения и дорожных камер китайского производства, сообщило 10 июня издание NL Times.

Иван Шилов ИА Регнум Видеонаблюдение

Член городского совета по вопросам политики в области информационных и коммуникационных технологий Александр Шольтес в своём обращении пояснил, что это связано с опасениями из-за возможного шпионажа и вероятного нарушения прав человека. Он отметил, что камеры китайских фирм планируется выводить из эксплуатации в городе постепенно из-за высоких затрат на переоснащение.

По оценкам Шольтес, на их замену понадобится пять лет. В рамках закупки новых устройств городские власти собираются ужесточить условия будущих контрактов, включая критерии, касающиеся прав человека. В NL Times уточнили, что сейчас в Амстердаме используется 1280 камер из КНР.

Как сообщала ИА Регнум, в июне 2021 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила американскому правительству запретить использование в государственных учреждениях видеокамер производства китайских компаний Huawei и ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. В ведомстве назвали «ненадёжной» соответствующую продукцию этих фирм.

В ноябре 2022 года появилась информация о том, что в британских государственных ведомствах перестанут устанавливатьсистемы видеонаблюдения китайского производства. В королевстве объяснили, что такое решение обусловлено мерами безопасности.