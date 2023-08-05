Лондон, 6 августа, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Власти Великобритании подозревают импортные китайские автомобили в сборе информации о гражданах в пользу правительства КНР, пишет издание Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Источники в правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации, включая данные о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы, а также уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть даже отключены», — говорится в статье.

По словам высокопоставленного источника, китайские электрокары являются продуктами высокого риска для Великобритании. Если китайские производители могут предложить что-то больше, чем просто перевозка из пункта А в пункт Б, то они могут и оснастить автомобили средствами для сбора данных, предположил чиновник.

Опасения властей усиливаются из-за быстрого проникновения китайского автопрома на рынок Великобритании, отметили авторы материала.

Как сообщало ИА Регнум, британская служба контрразведки MI5 в рамках обновленной военной доктрины страны намерена предложить предприятиям Великобритании помощь в борьбе с якобы шпионами из Китая и России.

Предполагается, что предприятия смогут обращаться в этот орган за консультациями по вопросам взаимодействия с компаниями из Китая, ведения бизнеса в КНР или закупки оборудования у поставщиков, пишет газета Times.

Планируется также расширить программу по изучению китайского языка дипломатами, а Би-би-си получит 20 млн фунтов для того, чтобы были «спасены» 47 языковых служб, которые находятся на грани закрытия из-за сокращения бюджета.