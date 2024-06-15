Астана, 15 июня, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Руководство национальной нефтегазовой компании Казахстана «КазМунайГаз» рассчитывает, что по итогам 2024 года поставит в Германию более 1 млн тонн нефти. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Семен Лиходеев/ТАСС

Председатель правления компании Асхат Хасенов 14 июня провёл встречу с генеральным директором консорциума по развитию нефтяной отрасли республики Karachaganak Petroleum Operating B. V. Марко Марсили. Они обсудили экспорт нефти с Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения с учётом повышенного спроса в Западной Европе. В 2023 году Казахстан поставил в Германию почти 1 млн тонн нефти, в этом году ожидается, что этот показатель вырастет.

«За пять месяцев 2024 года фактический объём поставок составил порядка 500 тыс. тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объёме более 1 млн тонн», — говорится в публикации.

«Казтрансойл» на 2023 год подал заявку на поставку в Германию 1,2 млн тонн нефти, по итогам года поставил 993 тыс. тонн. На 2024 год казахстанский оператор снова подал заявку на объём в 1,2 млн тонн.

Как сообщало ИА Регнум, Германия в январе 2023 года ввела запрет на покупку российской нефти, поставляемой по трубопроводам. Немецкое руководство договорилось о поставках из Казахстана по нефтепроводу «Дружба», по которому ранее в Германию шла нефть из России. В феврале казахстанский оператор «Казтрансойл» начал поставки.

В январе 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Казахстан не может найти необходимые объёмы сырой нефти, чтобы заменить объёмы, выпавшие из-за отказа Европы сотрудничать с Россией. В 2020 году страна поставила в Германию по разным каналам поставки 37,8 млн тонн нефти.

В сентябре 2023 года журнал Der Spiegel сообщил, что Германия продолжает покупать российскую нефть, но обходными путями. Поставки чёрного золота через Индию выросли в 12 раз.