Астана, 23 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Казахстан начал экспортировать нефть в Германию по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию России. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба казахстанского оператора «Казтрансойл».

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«Начат приём казахстанской нефти для транспортировки в Германию», — говорится в сообщении.

По данным компании, в течение февраля планируется поставить в ФРГ 20 тыс. тонн казахстанской нефти. «Казтрансойл» также подала заявку на транспортировку в Германию 1,2 млн тонн нефти в течение текущего года.

Напомним, в Германии с января 2023 года начал действовать запрет на покупку российской нефти, поставляемой по трубопроводам. В ФРГ не нашли альтернативных поставщиков, кроме Казахстана. Нефть будет поступать по тому же трубопроводу, по которому её ранее поставляла РФ.