Мюнхен, Германия, 15 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу обыграла с разгромным счётом команду Шотландии в стартовом матче чемпионата Европы.

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Игра прошла на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и закончилась в пользу хозяев со счётом 5:1.

Голами в составе победителей отличились Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я), Кай Хаверц (45+1-я, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68-я) и Эмре Джан (90+3-я). Также защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота (87-я).

Защитник сборной Шотландии Райан Портеус на 44-й минуте встречи получил прямую красную карточку за грубое нарушение в штрафной зоне.

Во втором туре первенства Европы по футболу немецкая сборная встретится с командой Венгрии, а шотландцы со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 19 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня сборная России по футболу разгромила всухую команду Белоруссии в товарищеском матче. Проходившая на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске игра закончилась в пользу россиян со счётом 4:0.

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян пропустил товарищеский матч с Белоруссией из-за простуды. На встречу в Минск отправились 24 российских футболиста.