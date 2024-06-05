Москва, 5 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян пропустит товарищеский матч с Белоруссией, сообщает 5 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РИА Новости

Отмечается, что игрок пропустит матч из-за простуды, команда улетела в Минск без него. Всего на игру со сборной Белоруссии отправились 24 футболиста.

Товарищеский матч пройдёт 7 июня в Минске на стадионе «Динамо», встреча начнётся в 20:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Захарян впервые забил гол в составе команды «Реал Сосьедад». Команда победила клуб «Кадис» в матче 29-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, его контракт с испанским клубом рассчитан на шесть лет. Футболист является воспитанником московского «Динамо», в составе которого провёл 89 матчей, отметившись в них 19 голами и 20 голевыми пасами.