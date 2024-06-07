Минск, 8 июня, 2024, 01:43 — ИА Регнум. В Минске сборная России по футболу 7 июня победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Во время игры среди гостей отличились Иван Обляков, забивший гол в ворота белорусской сборной на 8-й минуте, а также Константин Тюкавин (20) и Фёдор Чалов (63, 69).

В рейтинге Международной федерации футбола российская сборная занимает 35-е место, команда Белоруссии расположилась на 96-й строчке.

Как сообщало ИА Регнум, полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян пропустил товарищеский матч с Белоруссией. Он не поехал на игру из-за простуды, команда улетела в Минск без него. Всего на встречу со сборной Белоруссии отправились 24 футболиста.

21-летнего нападающего московского «Динамо» и сборной России по футболу Константина Тюкавина признали лучшим игроком сезона 2023/24 РПЛ. Он принял участие во всех 30 матчах чемпионата России, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью результативными передачами.