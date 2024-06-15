Киев, 15 июня, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Взрыв на подстанции привёл к сбою в движении поездов на востоке Украины, сообщило в Telegram-канале минэнерго страны.

TASS /Ukrinform via ZUMA Wire

По данным ведомства, в результате взрыва на одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе пропало электричество у бытовых потребителей, а также произошли перебои в движении поездов.

В минэнерго заявили о начале восстановительных работ. Район, в котором произошёл взрыв, и подробности о графике движения поездов в ведомстве не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, Украина не сможет до зимы восстановить все энергоблоки, которые выведены из строя. Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уточнил, что страна успеет запустить какое-то количество объектов до указанного срока, но не всю систему полностью.

6 июня Кудрицкий отметил, что в 2024 году киевскому режиму понадобится не менее $1,5 млрд для восстановления повреждённых электростанций. Он добавил, что на украинской территории почти не осталось ни одной гидроэлектростанции, не имеющей повреждений.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее сообщил, что на Украине уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. По его словам, страна лишилась приблизительно девяти гигаватт мощностей, в то время как прошлой зимой зафиксировали пик потребления энергии в 18 гигаватт.