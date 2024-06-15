Киев, 15 июня, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Украина не сможет до зимы восстановить все энергоблоки, которые выведены из строя. Об этом заявил журналистам 14 июня глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

В интервью изданию «Украинская правда» он уточнил, что страна успеет запустить какое-то количество объектов до указанного срока, но не всю систему полностью.

Как сообщило ИА Регнум, 1 июня бывший украинский министр энергетики Иван Плачков предупредил, что в следующий отопительный сезон Украина может столкнуться с «катастрофой». Экс-глава ведомства выразил мнение о том, что ситуация в стране будет очень тяжёлой. Он также призвал украинское население искать знакомых, проживающих в частных домах с печным отоплением, чтобы переждать там холодное время года.

6 июня Владимир Кудрицкий отметил, что в 2024 году киевскому режиму понадобится не менее $1,5 млрд для восстановления повреждённых электростанций. Он добавил, что на украинской территории почти не осталось ни одной гидроэлектростанции, не имеющей повреждений.

11 июня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он уточнил, что страна лишилась приблизительно девяти гигаватт мощностей, в то время как прошлой зимой зафиксировали пик потребления энергии в 18 гигаватт.