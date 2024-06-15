Благовещенск, 15 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Совершивший 14 июня ДТП с пятью погибшими водитель микроавтобуса — 59-летний Евгений Б. — попросил в зале суда прощения у родственников погибших в результате аварии.

СК РФ

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По словам мужчины, которые привело RT, он работает таксистом и в пятницу начал работать в 04:15 утра, выполнив 33 заказа, после чего устал и выпил с другом примерно бутылку водки 0,7 литра.

Водитель добавил, что не помнит момента аварии и крайне сожалеет о произошедшем.

«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить всё время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое», — сказал он.

Мужчина попросил простить его хотя бы в душе, уточнив, что будет молиться за погибших и их родственников.

По словам водителя, до этого он никогда не садился в нетрезвом виде за руль, кроме одного раза, когда управлял в молодости мотоциклом, добавив, что за всю историю вождения у него только штрафы за превышение скорости и ни одного ДТП до этого.

Он также заявил, что заслуживает самого сурового наказания, которое готов понести.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 июня минивэн сбил на большой скорости пешеходов на тротуаре на въезде в Благовещенск. В результате аварии погибли пять человек: на месте ДТП от полученных травм умерли двое подростков (14 и 15 лет) и женщина (49 лет), позднее в больнице скончались ещё двое — женщина (50 лет) и подросток (15 лет).

В отделении реанимации в настоящее время находятся 32-летняя женщина и 14-летний подросток, врачи также собираются перевести туда ещё одного 14-летнего мальчика и 19-летнюю девушку, которые находятся в тяжёлом состоянии.

Сбившего пешеходов водителя задержали и по этому факту возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мужчина находился за рулём с признаками алкогольного опьянения. Позднее суд оправил совершившего ДТП с пятью погибшими водителя под арест.