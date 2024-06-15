Украина, 15 июня, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Пожар в Киевской области, вспыхнувший в ночь на 12 июня, потушили, сообщила 15 июня украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня», — сообщили в ГСЧС, уточнив, что пожар потушили в 07:21 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня администрация Киевской области заявила о сильном пожаре на одном из объектов. Возгорание началось после серии взрывов.

ГСЧС 13 июня сообщила, что горит военно-промышленное предприятии в Киевской области. К тушению пожара привлекли большое количество сил и средств.

Позже Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что пожар вспыхнул на складах с топливом, которые принадлежат международному аэропорту Борисполь.

По данным канала, произошёл удар ракеты по топливной инфраструктуре аэропорта Васильков, который находится рядом с Борисполем. На складе хранились большие запасы авиатоплива.