Луганск, 15 июня, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил 15 июня военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«В Харьковской области поражён пункт временной дислокации противника», — сообщил Марочко.

Он также отметил, что ВСУ попытались провести контратаку на участке фронта шириной более 30 км на купянском направлении.

На краснолиманском направлении в украинской армии зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня Минобороны проинформировало о том, что в зоне спецоперации экипажи штурмовой авиации ВКС РФ группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами. Российские военные уничтожили цели противника.