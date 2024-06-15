Новый, 843-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о гибели семерых жителей Белгородской области после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 июня. Пятеро из них стали жертвами вражеского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в городе Шебекино, где накануне обрушился подъезд.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

О завершении поисково-спасательных работ в Шебекино известили спасатели. Они достали из-под завалов четыре тела. Ещё одной жертвой стала женщина.

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По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавшая скончалась в больнице после операции — реанимационные мероприятия не помогли, тяжесть полученных ею ранений оказалась несовместима с жизнью.

«Всего за сутки погибли семеро мирных жителей, десять человек пострадали, трое госпитализированы», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

Ещё две смерти произошли в посёлке Октябрьский Белгородского района и селе Муром Шебекинского округа. В первом случае в результате прямого попадания вражеского снаряда, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в своём доме погибла женщина. Во втором — скончался водитель, автомобиль которого был атакован дроном-камикадзе.

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Тем временем непосредственно в зоне СВО штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». По докладам передового авиационного наводчика, специальная техника и живая сила противника уничтожены, сообщило Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

А на авдеевском направлении российский оператор беспилотника уничтожил танк Abrams. Он с одной маленькой «морковки» (так бойцы называют гранату РПГ. — Прим. Ред.) вспыхнул как спичка, пояснил инженер расчёта FPV-дронов с позывным Алтай.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.