Лондон, 15 июня, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Британия пытается создать себе конкурентные преимущества путём введения новых санкций против России. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя решение о британских рестрикциях.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Вместе с тем в дипломатической миссии предупредили, что подобные шаги вредят международным торгово-экономическим отношениям.

«Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений (в Лондоне) пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества», — отметили представители посольства, слова которых приводит агентство «Прайм».

Дипломаты указали, что такая политика уже давно не соответствует либерализму и рыночной экономике, в поддержку которых выступают на Западе. В заявлении также говорится, что санкции превратились для США и Британии лишь в возможность помешать России и другим странам опередить их в экономическом отношении.

В дипмиссии также добавили, что Запад решил использовать успехи российской армии в рамках спецоперации как повод для рестрикций.

Как сообщило ИА Регнум, 13 июня Британия добавила в антироссийский санкционный список более чем 40 позиций. В перечень, в частности, попали Санкт-Петербургская биржа, компании «Новатэк Мурманск», «Мурманск СПГ», «Русхимальянс», авиаперевозчик «Волга-Днепр», Московский радиотехнический завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, а также машиностроительный завод «Арсенал».

Кроме того, Лондон присоединился к санкциям Вашингтона против Московской биржи, Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ).

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад проигрывает в конкуренции и поэтому пускает в ход запретительные барьеры. С этой целью, по словам российского лидера, западные страны используют все виды протекционизма.