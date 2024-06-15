Будапешт, 15 июня, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Разработчики проекта о вступлении Украины в ЕС внесли в документ требования Будапешта по поводу возвращения прав закарпатских венгров, сообщил в соцсетях 14 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

По его словам, такого результата удалось достичь после больших дискуссий, которые длились в последние дни и недели. Глава ведомств отметил, что теперь Украине предстоит вернуть закарпатским венграм права, отнятые Киевом за последние годы.

Сийярто напомнил, что Венгрия всегда выступала за то, чтобы любые начинания основывались на уважении прав национальных меньшинств. Вместе с тем, как указал министр, ряд стран игнорировал указанное условие, из-за чего Будапешту пришлось выдвигать соответствующие требования.

Как сообщило ИА Регнум, в конце января 2023 года Петер Сийярто подчёркивал, что на Украине несколько лет нарушаются права закарпатских венгров, несмотря на то, что Будапешт стремился к хорошим отношениям с Киевом. Он добавил, что на украинской территории проживает около 150 тысяч представителей этого народа.

В начале февраля 2023 года президент Венгрии Каталин Новак заявила, что членство Украины в Евросоюзе станет возможным после того, как власти страны гарантируют соблюдение прав закарпатского венгерского меньшинства. Она отметила, что Будапешт поддержали в этом вопросе Вена и Рим. Президент отмечала, что изменения в законодательстве Украины идут в неправильном русле и не позволяют венграм реализовывать их права.

28 января лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи допустил, что если Украина распадётся как государство, то Будапешт будет претендовать на Закарпатскую область, в которой проживает венгерское меньшинство.