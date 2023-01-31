Будапешт, 31 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. На Украине несколько лет нарушаются права закарпатских венгров, при этом Будапешт стремился к хорошим отношениям с Киевом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

U.S. Department of State Петер Сийярто

По его словам, на Украине проживает порядка 150 тысяч венгров. В Будапеште рассчитывали на лучшие условия проживания сограждан в соседней стране.

«Украинцы никогда не были партнёрами. С 2015 года украинцы постепенно, от закона к закону, нарушали и сокращали права венгерского меньшинства», — констатировал министр.

Напомним, Венгрия выступает за мирные переговоры между Москвой и Киевом, в том числе и потому, что этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, призывают в армию наравне с остальными.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Венгрия не отправляет оружие на Украину и что в этом позиция руководства страны совпадает с позицией Австрии.