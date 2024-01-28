Будапешт, 28 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Если Украина распадётся как государство, Венгрия будет претендовать на Закарпатскую область, заявил лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, сообщило издание Index.

Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press Ужгород

«Мы претендуем на Закарпатье», — заявил Тороцкаи, добавив, что имеет в виду ситуацию, когда государственность Украины прекратится.

По его словам, путь к прекращению конфликта на Украине — немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путём переговоров.

Закарпатская область Украины граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей. Большинство венгров, живущих на Украине, проживают в этом регионе.

До начала массового оттока людей с Украины венгры в Закарпатье составляли 12% населения региона — порядка 150 тысяч.

На фоне притеснения Киевом венгерского населения госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил 19 января, что действия Киева в Закарпатье — это недопустимые нарушения прав и что если Украины рассчитывает войти в ЕС, ей придётся менять политику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите ПМЭФ в 2022 году заявил, что Будапешту небезразлична судьба своих соотечественниках в Закарпатье. Из-за политики Киева судьбу Украины и её территорий трудно предсказать, отметил глава МИД России. В этом году 18 января Лавров заявил, что Украину ждёт судьба Афганистана.