Гуантанамо, Куба, 15 июня, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Ударная подводная лодка ВМС Соединённых Штатов Америки USS Helena в пятницу, 14 июня, зашла на американскую военно-морскую базу в кубинском Гуантанамо. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Мы знали о присутствии (подводной лодки USS Helena. — Прим. ред.), потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали в течение многих лет, США проинформировали нас заранее», — приводит его слова портал Cubadebate.

При этом дипломат подчеркнул, что Куба выступает против присутствия военно-морских средств и настаивает на том, что подобные визиты должны проходить по приглашению, особенно в сложившихся условиях, когда США проводят враждебную политику в отношении Кубы.

Власти Кубы считают, что Соединённые Штаты незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, в заливе которой находится подлодка и где действует американская военно-морская база, напомнил Фернандес.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ. В группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал прибытие российских кораблей на Кубу немыслимым явлением, свидетельствующим об очередном провале американской администрации. Позднее, выступая перед сторонниками во Флориде, он заявил, что происходящее стало логичным следствием слабости Джо Байдена, потерявшего уважение лидеров иностранных государств, в том числе российских властей.