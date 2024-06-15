Москва, 15 июня, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Обязанность выявлять конфликты интересов, а также управлять ими появится с 1 января 2025 года у негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России, сообщили 14 июня в Центральном банке РФ (ЦБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«С 1 января 2025 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими», — указал регулятор на своём на официальном сайте.

В учреждении отметили, что НПФ смогут допустить возникновение конфликтов лишь в случаях, если не нарушаются права клиентов и те уведомлены об этом. ЦБ в разработанном проекте указания для фондов перечислил конкретные ситуации, которые могут приводить к конфликту интересов.

Так, например, речь идёт о случаях, когда НПФ закупает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Регулятор также обяжет фонды вести обязательный учёт информации о конфликтах интересов.

Банк России будет принимать до 28 июня включительно замечания и предложения по представленному проекту указания.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января 2024 года первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 млн российских граждан. При этом регулятор хочет, чтобы программа сконцентрировала не менее 1,2 трлн рублей. Чистюхин добавил, что операторами новой системы долгосрочных сбережений стали уже девять НПФ.

В конце апреля 2024 года Банк России объявил, что совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и на конец года превысил 7,5 трлн рублей. В учреждении подчеркнули, что наибольшими темпами росли пенсионные резервы НПФ — на 9,2%. Объём этих средств достиг 1,8 трлн рублей.